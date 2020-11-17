Ново-Огарево, Московская область, , 14:45 — REGNUM В Москве появится филиал Банка развития БРИКС, который будет заниматься программами кредитования на всём евразийском пространстве. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС.

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«В скором времени в Москве откроется региональный филиал Банка, который будет заниматься программами кредитования на всём евразийском пространстве», — заявил Путин.