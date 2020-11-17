Белгород, , 14:47 — REGNUM Два кандидата на вакантные мандаты в Белгородскую областную думу VII созыва утверждены решением региональной избирательной комиссии. По партийному списку «Единой России» депутатами стали Иван Овчинников и Сергей Шумский, сообщили ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе парламента региона.

Вакантные места образовались после досрочного прекращения полномочий в качестве её депутатов Евгения Савченко (экс-губернатор стал сенатором от Белгородской области в Совете Федерации) и Виктора Скляренко (предприниматель сдал мандат без объяснения). Иван Овчинников занимает должность главного врача стоматологической поликлиники № 1 Белгорода, Сергей Шумский является генеральным директором АО «Должанское» в Вейделевском районе Белгородской области.

Избирком уже зарегистрировал Сергея Шумского в качестве депутата заксобрания. Иван Овчинников пройдёт регистрацию после сложения полномочий депутата в горсовете Белгорода.