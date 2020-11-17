Москва, , 14:47 — REGNUM Призыв премьер-министра Армении Никола Пашиняна к военным с тем, чтобы они разобрались с протестующими в Ереване, которых он назвал «скулящими под стенами», вызвало бурное обсуждение в сети. Пользователи выразили своё мнение 17 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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»Совсем недавно он призывал уйти в отставку Саргсяна, без кровопролития, а сам как держится за власть. Какой интересный тип», — отметил пользователь BlackWolf.

По мнению ряда пользователей, Армения в данный момент переживает очень серьёзный кризис, который заключается не только в бездарной политике Пашиняна, которая привела к проигрышу страны в Нагорном Карабахе, но и в том, что на политическом небосклоне пока не видно альтернативы данному человеку.

«Да уж, видно, что Армения переживает тяжёлый период, действующая власть по главе с Пашиняном потеряло доверие, предыдущая власть потеряло доверие ещё раньше, а здоровой альтернативы пока не видно. Если интеллигенция не соберётся в едино, не разберется, может стать ещё хуже!», — считает пользователь БК.

Многие комментаторы пришли к выводу, что Пашинян является ставленником американского бизнесмена Джорджа Сороса. По их мнению, данная личность уже много раз приводила к власти разрушителей своих стран.

«Ставленники Сороса все такие. Вспомните Саакашвили, Плахотнюк, Порошенко. Сейчас в Молдове соросня к власти пришла, в Белоруссии пытаются народ оболванивать», — написал пользователь под псевдонимом «0620 иванов».

Ряд пользователь считают, что премьер-министр Армении сам довёл ситуацию в Ереване до столкновений. А его высказывание, которому, по-сути, оскорбляет граждан Армении только подливает масла в огонь, думают люди.

«Сам спровоцировал своими действиями бойню в Ереване! Люди ему не простят никогда позора поражения, гибели детей и гражданского населения», — пишет Night Avenger.

Напомним, 17 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал военных разобраться с протестующими в Ереване, которых назвал «скулящими под стенами».