Ново-Огарево, Московская область, , 14:33 — REGNUM Работы над созданием центра разработки и исследования вакцин стран БРИКС должны быть ускорены. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС.

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«Полагаем также важным ускорить формирование центра разработки и исследования вакцин БРИКС. О чём мы по инициативе южно-африканских друзей, кстати говоря, условились два года назад ещё — на саммите в Йоханнесбурге», — заявил Путин.