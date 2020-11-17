Иерусалим, , 14:31 — REGNUM Возле линии «Альфа» между Израилем и Сирией вблизи Голанских высот обезврежены несколько самодельных бомб. Об этом 17 ноября заявили израильские военные.

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«Мы только что обезвредили несколько самодельных взрывных устройств (СВУ) вблизи израильской стороны линии «Альфа» на южных Голанских высотах», — говорится в сообщении армии Израиля в Twitter.

https://twitter.com/IDF/status/1328648380915048448

Как сообщало ИА REGNUM, в августе армия Израиля заявила о предотвращении попытки террористов установить взрывное устройство у границы с Сирией. Его на южных Голанских высотах возле пограничного ограждения между Израилем и САР пытались установить четверо боевиков. По отряду террористов одновременно открыли огонь военнослужащие и авиация. Боевики были ликвидированы.