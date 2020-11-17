Ново-Огарево, Московская область, , 14:30 — REGNUM Российские вакцины от коронавируса эффективны, но массовое производство их — отдельная проблема, которая требует решения. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС.

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"Вакцины есть российские. Они работают, работают эффективно, безопасно. Вопрос в том, чтобы осуществить массовое производство. Это не то чтобы проблема, но это то, перед решением чего мы стоим. И, конечно, здесь очень важно объединять усилия по массовому выпуску в широкий гражданский оборот этой продукции», — заявил Путин.