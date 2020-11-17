Москва, , 14:32 — REGNUM Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что на территории Нагорного Карабаха присутствуют военные Турции, вызвало споры в сети. Пользователи оставили соответствующие комментарии 17 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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»Присутствие турецких войск, каких угодно, на территории Азербайджана — дело только самого Азербайджана. Как и последствия оного в виде укрепления российской границы в Дагестане, нарастание армянских страхов и, в случае с уходом пашинянского руководства, укрепление связи Армении не только с Россией, но и с Ираном, которому «азербайджанские» происки Турции несут прямую угрозу. Алиеву стоит хорошенько подумать, прежде чем понижать свой суверенитет», — пишет nikola BB.

По мнению ряда комментаторов, данный факт не мог ни для кого оказаться неожиданным, ведь Турция оказывала поддержку Азербайджану на протяжении всего конфликта в Нагорном Карабахе.

«Ну, решение Алиева по вводу турецких военных было предсказуемо. Ведь именно Турция помогла Азербайджану одержать победу. Не Россия, не США, не Европа, а именно Турция! Так что такое решение Алиева оправдано», — поделился мнением пользователь Алексей.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что влияние Турции на Азербайджан может сыграть с последним плохую шутку. Они отметили, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проводит политику неоосманизма и при этом оказывает поддержку различным террористическим организациям.

«Почему-то принимал Алиева за последовательного и умного политика, но вместо мягкой и уважительной интеграции армян в своей стране он добавил дополнительный раздражитель в виде турок. «Султан османской империи» принесёт на азербайджанскую землю возможность радикального терроризма», — написал Сергей К.

Нашлись и те, кто оказался уверен, что ЕС и США не позволят Турции закрепиться в Кавказском регионе. Они считают, что Эрдоган ведёт себя слишком агрессивно и выходит из-под контроля Запада, что не может не раздражать НАТО.

«Можно говорить что угодно, но в связи с грядущим противостоянием вокруг северного Кипра и попытки выдавить турок с эгейского моря, ни Штатам ни Франции не нужно усиление Турции. Поэтому они сделают все возможное, чтобы турецких военных в Азербайджане не было. Да, Россия враг понятный и чёткий для США, но Турция это хулиган, причём если с Россией штаты могут договориться, то с Турцией, очень сложно, тем более, что Россия не заявляет об имперских амбициях, поэтому сегодня им выгоднее наказать Турцию, ибо она лезет всюду куда ее не приглашают», — считает пользователь Илья.

Напомним, 17 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что на территории Нагорного Карабаха присутствуют военные Турции.