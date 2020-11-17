Вашингтон, , 14:27 — REGNUM США в частности и Запад в целом не уступают своего первенства в области идей и инноваций, несмотря на уверенную конкуренцию со стороны Китая, пишет Тайлер Коуэн в статье, вышедшей 17 ноября в Bloomberg.

На такое развитие событий указывает процесс создания новых вакцин от коронавирусной инфекции, которым Коуэн причисляет американские и китайские препараты.

«По мере того как появление эффективных вакцин кажется все ближе, уже можно представить себе, как будет выглядеть новый постпандемический мировой порядок», — подчеркнул обозреватель Bloomberg, по словам которого основной вопрос заключает в том, обогнал ли уже Китай США.

«С точки же зрения идей и относительного влияния Америка, возможно, значительно определила своих соперников», — указал Коуэен.

Так, Китай, использовавший уже наработанные методы создания вакцин, добился «удивительно» хороших результатов, однако едва ли кто-либо может себе представить, что КНР окажется на острие прогресса. Безусловно, уверен обозреватель американского агентства, Китай может опередить США по показателям ВВП, но Пекин не демонстрирует особенной способности находить «надежных союзников», тогда как его действия в Гонконге и Синьцзяне не слишком популярны во многих частях света.

«В целом было бы ошибкой относиться к Китаю пессимистично», — отметил обозреватель, обращая внимание на большую эффективность принимаемых Пекином мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, огромную значимость науки для китайских властей и другим мерам.

«Китайские цепочки поставок оказались чрезвычайно устойчивыми во время глобального кризиса, вызванного пандемией», — продолжил он. «Тем не менее факт остается фактом: когда дело доходит до идей и людей, которые имеют значение, Америка и Запад не теряют лидерство».

Так, Коуэн уверен, что благодаря либеральности своей системы США, в которых «только что без нарушений состоялись очень мирные выборы», являются более привлекательной страной для талантливых мигрантов. С экономической точки зрения, США оправились от значительного падения ВВП и уровня занятости быстрее, чем прогнозировало большинство экономистов. Это отражает лежащую в основе устойчивость экономики.