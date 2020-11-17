Вашингтон, 17 ноября 2020, 14:27 — REGNUM США в частности и Запад в целом не уступают своего первенства в области идей и инноваций, несмотря на уверенную конкуренцию со стороны Китая, пишет Тайлер Коуэн в статье, вышедшей 17 ноября в Bloomberg.
На такое развитие событий указывает процесс создания новых вакцин от коронавирусной инфекции, которым Коуэн причисляет американские и китайские препараты.
Так, Китай, использовавший уже наработанные методы создания вакцин, добился «удивительно» хороших результатов, однако едва ли кто-либо может себе представить, что КНР окажется на острие прогресса. Безусловно, уверен обозреватель американского агентства, Китай может опередить США по показателям ВВП, но Пекин не демонстрирует особенной способности находить «надежных союзников», тогда как его действия в Гонконге и Синьцзяне не слишком популярны во многих частях света.
Так, Коуэн уверен, что благодаря либеральности своей системы США, в которых «только что без нарушений состоялись очень мирные выборы», являются более привлекательной страной для талантливых мигрантов. С экономической точки зрения, США оправились от значительного падения ВВП и уровня занятости быстрее, чем прогнозировало большинство экономистов. Это отражает лежащую в основе устойчивость экономики.