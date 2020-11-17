Москва, , 14:26 — REGNUM Иран, несмотря на санкции, крепкий орешек, который не скрывает, что представляет угрозу для основного союзника США на Ближнем Востоке — Израиля, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя заявление президента США Дональда Трампа.

«В западной прессе часто пытаются проанализировать, какая будет политическая линия Ирана при том или ином президенте этой страны.

Это ошибка. Иран — это не буржуазная светская республика. У власти там аятоллы. Они не скрывают, что мечтают «сбросить Израиль в море».

Снятие или смягчение санкций автоматически усиливает Иран и ослабляет Израиль. Трамп расчетлив и умен. Он хочет испортить отношения с Ираном, чтобы его сопернику на выборах — Джо Байдену — после прихода к власти было труднее выполнить предвыборное обещание и возродить ядерную сделку на условиях 2015 года.

Что касается России, то ни Иран, ни Турция не являются нашими союзниками. Возможно ситуативное совпадение интересов, торговое партнерство. Россия, кстати, долго не сотрудничала с Ираном в военной сфере.

Западные санкции вынудили пересмотреть позицию Москвы в данном вопросе. И экономики здесь больше, чем политики. На фоне санкций и бюджетного дефицита каждая копейка на счету.

Россия позиционирует себя как фабрика оборонных технологий для всего «незападного» мира с ежегодным объемом продаж $15−18 млрд — второе место после США.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп рассматривал возможность нанесения ударов по одному из ядерных объектов Ирана, пишет газета The New York.

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