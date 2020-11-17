Москва, , 14:46 — REGNUM Заявление Госдепартамента США о том, что Москва должна проинформировать Вашингтон о деталях соглашения по Нагорному Карабаху, является странным, заявил глава МИД России Сергей Лавров 17 ноября журналистам.

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Ранее представитель Госдепа сообщил, что у США есть вопросы к России о параметрах соглашения, в том числе — о роли Турции в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном.

«Мне странно было это слышать», — сказал Лавров и предположил, что такого рода заявления отражают либо недостаточную информированность, либо являются результатом недоразумений.

Соединённые Штаты, пояснил он, проинформировали о соглашении на уровне заместителя госсекретаря, так как сам госсекретарь Майк Помпео совершает зарубежную поездку. Кроме того, Россия тесно работала по ситуации в Карабахе с США — одним из сопредседателей в Минской группе.

Что касается Франции, то в течение последних десяти дней карабахский конфликт подробно обсуждали президенты и главы МИД России и Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдепартаменте США заявили о не вполне прояснённых деталях трёхстороннего заявления глав России, Армении и Азербайджана о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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