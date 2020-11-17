Таллин, , 14:23 — REGNUM Руководители Эстонии исходят из того, что подтасовка результатов выборов в США не угрожает политическим основам НАТО, ведь эти основы не включают в себя принципы демократии, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 17 ноября, комментируя высказывания президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

Солдаты Эстонии

Как сообщалось ранее, Кальюлайд заявила, что «ни у одного эстонского политика нет причин и оснований» критиковать ход выборов в США. Ранее глава МВД Эстонии подверг резкой критике выборы и подсчет голосов в США, после чего объявил о своей отставке.

« По своему куцему статусу президент Эстонии не может ничего запретить министрам, в этой стране это может сделать только премьер-министр, и данная его прерогатива сработала в случае с уходом в отставку министра внутренних дел Хельме. Это о том, что касается внешней стороны дела.

Теперь о стороне внутренней, содержательной. Блоковая дисциплина — дело нормальное, объяснимое. В Варшавском договоре невозможно было критиковать не только политическую систему СССР, но и политические системы других стран-участниц до тех пор, пока происходящие в них процессы не начинали угрожать основам всего содружества. Точно так же и в НАТО — в прошлом и сегодня.

Руководители Эстонии исходят из того, что подтасовка результатов выборов в США, ставшая уже известным фактом, не угрожает политическим основам НАТО. Значит, эти основы не включают в себя принцип демократии, принцип честных и свободных выборов.