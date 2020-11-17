Ново-Огарево, Московская область, , 14:22 — REGNUM Страны БРИКС оказались лучше подготовлены к эпидемии коронавируса, чем многие другие государства. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС.

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«Сама тема сотрудничества в сфере здравоохранения не является для БРИКС новой. В этом смысле мы оказались, условно говоря, даже в более выигрышной ситуации, нежели некоторые другие страны», — заявил Путин.

«Что я имею в виду? Напомню, что пять лет назад в Уфимской декларации зафиксирована договорённость совместно работать по вопросам противодействия распространению инфекционных заболеваний. Включая, хочу это подчеркнуть, коронавирусы нового типа», — указал он.

В развитие этой договорённости государствами БРИКС создана система раннего предупреждения эпидемии.

«Так что в ситуации с COVID-19 нам было на что опереться», — подчеркнул президент.