Москва, , 14:18 — REGNUM Россия заинтересована в восстановлении взаимоуважительного диалога с Германией. Об этом 17 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Убеждены: оздоровлению ситуации в масштабах Европы способствовало бы и восстановление взаимоуважительного добрососедского диалога между Москвой и Берлином», — сказал глава МИД РФ в своём видеообращении к организаторам и участникам форума «Потсдамские встречи».

Он добавил, что Москва исходит из того, что период напряженности в двусторонних отношениях России и Германии «может и должен быть преодолен».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Германии бездоказательно обвинили российское руководство в причастности к «отравлению» боевым ядом блогера Алексея Навального. В ЕС в этой связи объявили о санкциях против России, которые коснулись в том числе директора ФСБ Александра Бортникова и первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Ранее Лавров заявил, что Германия взяла на себя роль лидера в противостоянии с Россией в Европе.