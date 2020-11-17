Москва, , 14:14 — REGNUM Отменить пошлины за получение документов и справок предложил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

«По большому счёту справки, удостоверения, свидетельства и выписки нужны не гражданам, а государству. Сейчас все они ведомства могут обмениваться информацией моментально. При налаженной инфраструктуре такой обмен ничего не стоит, поэтому пора отказываться от взимания госпошлин за выдачу справок и документов. Тем более люди и так содержат госаппарат за счет своих налогов, почему, они должны оплачивать что-то еще?» — заявил Миронов.

Он обратил внимание на то, что необходимость оплачивать справки обнуляет все усилия властей по упрощению бюрократических процедур.

Существенная часть документов в России выдается только после уплаты госпошлины. Так, техпаспорт БТИ будет стоить до 1,3 тыс. рублей, регистрация доли в общей собственности до 2 тыс. рублей, выписка из ЕГРН — до 1,5 тыс. рублей, выдача водительского удостоверения — 2 тыс. рублей, указал парламентарий.