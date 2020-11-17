Минск, , 14:13 — REGNUM Уровень представительства Белоруссии в инициативе «Восточное партнёрство» будет понижен до экспертного. Об этом 17 ноября по итогам сегодняшнего совещания у президента республики об актуальных вопросах внешней политики заявил министр иностранных дел Владимир Макей.

«На совещании была предложена и поддержана участниками совещания идея о понижении уровня нашего представительства в «Восточном партнёрстве», — приводит БелТА слова главы внешнеполитического ведомства.

Министр пояснил, что такие шаги приняты из-за политизированного подхода партнёров.

«Мы видим, что есть попытки политизировать ряд инфраструктурных, межрегиональных проектов в рамках этой инициативы», — подчеркнул Макей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что решения Европейского союза в отношении Белоруссии должны быть построены на диалоге и не исключать участия республики в программе «Восточного партнерства».

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