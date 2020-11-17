Минск, 17 ноября 2020, 14:13 — REGNUM Уровень представительства Белоруссии в инициативе «Восточное партнёрство» будет понижен до экспертного. Об этом 17 ноября по итогам сегодняшнего совещания у президента республики об актуальных вопросах внешней политики заявил министр иностранных дел Владимир Макей.
Министр пояснил, что такие шаги приняты из-за политизированного подхода партнёров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что решения Европейского союза в отношении Белоруссии должны быть построены на диалоге и не исключать участия республики в программе «Восточного партнерства».
Читайте также: Венгрия призвала ЕС не исключать Белоруссию из «Восточного партнёрства»