Киев, , 14:15 — REGNUM Украина «наложила арест» на 44 российских самолёта, которые летают в Крым. Об этом сообщила пресс-служба так называемой «Прокуратуры Автономной Республики Крым».

«Наложены аресты в среднем на 109 самолётов российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на «оккупированный» полуостров», — рассказали украинские чиновники.

На Украине возбуждены уголовные дела о нарушении правил международных полётов иностранными должностными лицами. Расследованием данных «дел» занимается Служба безопасности Украины (СБУ).

Напомним, в 2014 году Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума. Поводом для его проведения стал государственный переворот в Киеве, в ходе которого законная власть на Украине прекратила своё существование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму заявили, что «арест» российских самолётов существует только в «больном воображении украинских руководителей мифической «Прокуратуры Автономной Республики Крым», а также добавили, что самолёты продолжат летать на полуостров.

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