Москва, , 14:11 — REGNUM Законопроект о праве регионов устанавливать дополнительные ограничения на торговлю алкоголем внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым и Михаилом Емельяновым, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Отдел с алкогольной продукцией в магазине Наталья Стрельцова (c) ИА REGNUM

Согласно поправкам, органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Авторы обратили внимание на то, что сейчас предприниматели получают законное право продажи алкогольной продукции в жилых домах, добавив необходимый ОКВЭД и исполнив минимальные требования закона, необходимые для получения статуса по оказанию услуг общественного питания в целях реализации своей деятельности.

Ранее Госдума приняла закон, согласно которому предполагалось бороться с так называемыми «наливайками», расположенными в многоквартирных жилых домах.