Вашингтон, , 14:19 — REGNUM Бывший президент США Барак Обама сравнил президента России Владимира Путина с человеком, «воспитанным по законам дворов», а экс-президента Дмитрия Медведева — с консультантом по международному менеджменту. Такими Обама описал российских лидеров в своих мемуарах «Земля обетованная», поступивших в продажу 17 ноября.

Путина бывший американский президент назвал «жёстким», хотя «физически ничем не примечательным» человеком, и сравнил его с уличными боссами, которые руководили «чикагской машиной». Медведев, отмечает Обама, носил модные европейские костюмы, олицетворяя новую Россию, но не имел реальной президентской власти.

«Это место было занято его патроном Владимиром Путиным», — пишет Обама.

Медведев напоминал ему скорее консультанта, нежели политика или партийного аппаратчика. Он понимал английскую речь, но всё равно пользовался помощью переводчика.

Путин, указывает Обама, не хотел возвращать в Россию марксизм-ленинизм, но страна при этом с каждым годом всё сильнее напоминала СССР. Путин «действовал не только принуждением», он пользовался настоящей популярностью.

Единственной проблемой Путина было то, что Россия более не являлась сверхдержавой. Располагая вторым по величине ядерным арсеналом, она не имела сети союзников и баз по всему миру в отличие от США, добавляет политик.

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