Москва, , 13:57 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, запрещающий рекламу счетчиков, искажающих данные о потребляемых коммунальных услугах, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Устанавливается, что в рекламе не допускается указание на то, что объект рекламирования может быть использован в целях искажения показаний приборов учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии и электрической энергии.

В целом закон будет принят на заседании 18 ноября.

Роскомнадзор сейчас может привлекать к административной ответственности площадки, в частности, интернет-сайты, за рекламу таких устройств, но отсутствие закрепленного в законе запрета позволяет появляться такой рекламе вновь.

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