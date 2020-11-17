Эйлат, , 13:55 — REGNUM По мере роста числа выявленных случаев заражения коронавирусом, некоторые израильские курорты принимают израильских туристов. Послабления не ожидается до тех пор, пока уровень заражения не замедлится, говорится в сообщении Times of israel 17 ноября.

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Министерство здравоохранения Израиля сообщило утром 17 ноября, что накануне в стране было выявлено более 800 случаев заражения коронавирусом, при этом торговые центры вновь открылись, а ряд отелей в специально отведенных туристических зонах были готовы приветствовать посетителей впервые за последние недели.

Кабинет министров по борьбе с коронавирусом 16 ноября одобрил назначение курортного города Эйлат на Красном море и отелей в районе Эйн-Бокек на юге Мертвого моря «особыми туристическими островами» в ходе ночного телефонного голосования министров. В соответствии с сохраняющимися ограничениями Израиль по-прежнему не разрешает въезд в страну негражданам или нерезидентам.

Министерство здравоохранения заявило, что начиная с 24 часов после утверждения этой меры въезд туристов в эти районы будет разрешен тем, кто прошел тест на коронавирус в течение предыдущих 72 часов и получил отрицательный результат. Жители Эйлата, желающие въехать в город или вернуться в него, должны будут представить результаты тестирования за предыдущую неделю или пройти бесплатное быстрое тестирование в учреждении, которое будет установлено на въезде в город. Ожидается, что только несколько отелей откроют свои двери для гостей во вторник, а остальные ждут начала туристической торговли в выходные дни. Как сказал министр здравоохранения Юлий Эдельштейн, этот шаг был отличной новостью для жителей Эйлата, но также и для каждого гражданина Израиля: наконец-то можно будет поехать отдыхать. Он предупредил при этом, что «проект будет недолгим», если посетители не будут следовать специальным правилам въезда в Эйлат: «Мы должны быть уверены, что каждый, кто въезжает в Эйлат, не принесет с собой коронавирус».