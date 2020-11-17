Москва, , 13:55 — REGNUM Отсутствие критической реакции со стороны Франции и Германии на продолжающиеся «систематические попытки украинских официальных лиц дезавуировать Минские соглашения» не могут не вызывать недоумение. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Читайте также: Франция и Германия «потакают разрушению» Минских договорённостей — Лавров

Кроме того, удивительным является и совместное заявление, которое на днях выпустили внешнеполитические ведомства ФРГ и Франции, в котором дали высокую оценку выполнению Киевом решений парижского саммита «нормандского формата» 9 декабря 2019 года.

Захарова напомнила, что в документе было отмечено, что Украина якобы создала условия для улучшения ситуации на пунктах пропуска на линии соприкосновения до наступления зимы и для облегчения положения людей на востоке Украины.

«Такое вольное обращение с фактами не может не вызывать удивления, — подчеркнула официальный представитель МИД РФ. — Берлину и Парижу хорошо известно, что на самом деле одновременное открытие контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда «Золотое» и «Счастье» на линии соприкосновения, планировавшееся на 10 ноября текущего года, было сорвано по вине украинской стороны».

Также, по словам Захаровой, на этом фоне кощунственно выглядит призыв Киева к немедленному и беспрепятственному открытию всех переходов на линии соприкосновения, невзирая на эпидемическую ситуацию.

«Этот призыв почему-то обращен и к России, которая имеет к этому вопросу такое же отношение, как Германия и Франция. Возвращаем этот призыв Берлину и Парижу», — добавила дипломат.

Также по теме: Киев проигнорировал план по урегулированию конфликта в Донбассе — МИД ЛНР

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Минским договорённостям нет альтернативы, поэтому Берлин и Париж должны «возвысить свой голос» и отреагировать на заявления Украины об «устаревших и просроченных» Минских договорённостях, а также перестать потакать подобному подходу Киева на их подрыв.

Франция и Германия должны отреагировать на деструктивные заявления украинской стороны о Минских договорённостях и заставить Киев уважать и выполнять их. Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что пока этого не будет сделано, Москва будет считать, что Германия и Франция потакают разрушению того, что было создано их руками.