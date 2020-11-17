Магас, , 13:54 — REGNUM В Ингушетии открылся центр управления регионом. Он станет местом координации поступающих обращений от граждан и сообщений в СМИ или соцсетях о каких-либо проблемах и нарушениях, сообщили 17 ноября в пресс-службе правительства региона.

Центр будет анализировать информацию и принимать решение о ней, назначать ответственных и формировать мнение о проблемах для дальнейшего планирования мероприятий по их решению.

«Данный центр должен стать одним из главных, приоритетных инструментов для качественного и оперативного реагирования на проблемы граждан», — заявил в ходе торжественной церемонии открытия центра первый вице-премьер Ингушетии Микаил Илезов.

Руководителем центра назначен Магомед Мальсагов. В его работе будут принимать участие действующие сотрудники министерств и ведомств.

Напомним, центры управления регионами создаются по поручению президента РФ Владимира Путина. На Северном Кавказе такие центры созданы практически уже во всех субъектах.