Подгорица, , 13:53 — REGNUM Черногорские СМИ активно обсуждают публикацию сербского историка, приверженца идеи «Великой Сербии» Александра Раковича. Ракович заявил, что после смены правительства в Черногории будущее отношений между Черногорией и Сербией лежит в объединении Белграда, Подгорицы и Баня-Луки в одно федеративное государство.

«Я считаю, что лучшая структура — это федеративное государство, которое будет состоять из Сербии, Черногории и Республики Сербской. Итак, объединение», — сказал Ракович.

Объясняя свою идею, он сказал, что Сербия и Черногория являются историческими государствами сербского народа.

«Я надеюсь, что со сменой правительства Черногория прочно увяжется с тем типом государственности, который был у Королевства Черногория», — сказал Ракович.

По его словам, Сербия и Черногория «были отдалены друг от друга во время правления сегрегационного режима Мило Джукановича (1997−2020)».

«Однако особенно важно подчеркнуть, что Черногория Джукановича не имеет ничего общего с Черногорией Петровича Негоша», — сказал он.

Ракович сказал, что тот же процесс хорватизации, который уже проводился в западной Герцеговине, отдаленных районах Далмации, Лике и других местах, постепенно подходит к концу в Цетине.