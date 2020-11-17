Москва, , 13:51 — REGNUM Сотрудники Следственного комитета России и ФСБ провели обыски у заместителя главы правительства Московской области Дмитрия Куракина, пишет 17 ноября газета «Коммерсант».

Источник отмечает, что следственные действия в отношении чиновника связаны с его предыдущей работой в департаменте имущественных отношений Министерства обороны.

Отмечается, что чиновнику пока не предъявлено обвинение. Кроме того, его процессуальный статус по данному делу неизвестен. Официальных комментариев не поступало.

Напомним, Дмитрий Кукарин возглавлял департамент имущественных отношений Минобороны России с 2012 по 2017 год. Он пришел в департамент после скандального увольнения Евгении Васильевой, осужденной на пять лет за хищения.

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