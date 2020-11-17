Москва, , 13:50 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект, упрощающий получение технических средств реабилитации для инвалидов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Согласно поправкам, техсредства будут выдаваться по месту пребывания, а не только по месту жительства.

Реализация предлагаемого проектом федерального закона изменения не окажет влияние на доходы или расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, отмечают в Госдуме.

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