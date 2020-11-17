Санкт-Петербург, , 13:49 — REGNUM Возглавлять Санкт-Петербургскую избирательную комиссию в ближайшие дни будет заместитель председателя Алла Егорова. Решение сделать ее врио председателя комиссия приняла на заседании 17 ноября.

Егорова временно заменит ушедшего 12 ноября в отставку председателя Виктора Миненко, которому ЦИК выразил недоверие, но который также за сутки до увольнения получил из рук губернатора Александра Беглова орден Почета, что возмутило главу ЦИК Эллу Памфилову.

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Кандидатуры на пост постоянного председателя Горизбиркома Петербурга принимаются до 22 ноября. В ЦИК РФ обещали представить своего кандидата. В СМИ в качестве вероятной кандидатуры из Смольного называют давнюю коллегу и знакомую Беглова, главу Курортного района Наталью Чечину, которая работала его заместителем, когда он сам возглавлял этот район.

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Напомним, ЦИК обвинял Миненко в том, что он так и не оздоровил избирательную систему региона, прославившегося самыми грязными выборами в стране, а территориальные комиссии превратил в «отстойники для своих людей», которые ранее попались на нарушениях, так как отстаивает чьи-то «личностные интересы». Тем не менее желания уйти в отставку в связи с этими замечаниями Миненко не высказывал.

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