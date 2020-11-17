Стокгольм, , 13:48 — REGNUM Запланированные на 18 октября дебаты в Риксдаге с участием лидеров парламентских партий Швеции отменяются по причине новой волны распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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С требованием отмены дебатов 16 ноября выступила лидер «Центристов» Анни Лёф. Сегодня, 17 ноября, спикер риксдага и лидеры фракций всех партий провели встречу, на которой было решено, что встреча парламентских лидеров 18 октября будет отменена.

«Это крайне необычно, я никогда такого еще не видел, с тех пор как начал следить за политикой в 1980-х годах», — прокомментировал решение парламентариев политический обозреватель SVT Матс Кнутсон.

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