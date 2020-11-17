Москва, , 13:44 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о новых правилах международных перевозок, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября. Инициатива была существенно доработана ко второму чтению.

Правительство РФ получает полномочиям по установлению правил допуска российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок, включающие в том числе порядок определения надлежащего финансового положения российских перевозчиков.

Ространснадзор наделяется полномочиями по формированию и ведению реестра российских перевозчиков, допущенных к осуществлению международных автомобильных перевозок, устанавливается, что этот реестр не является информационной системой. Закрепляется перечень сведений о российском перевозчике, включаемых в реестр.

Не допускаются к осуществлению российским перевозчиком международных автомобильных перевозок с использованием транспортных средств, сведения о которых не включены в реестр в отношении такого российского перевозчика. Устанавливаются и сроки, на которые российский перевозчик допускается к осуществлению международных автомобильных перевозок: для новичков — один год, для опытных компаний — пять лет.