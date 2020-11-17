Москва, , 13:42 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении прияла законопроект, которым предлагается расширить перечень случаев досрочного предоставления так называемого «дальневосточного гектара», передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Земельный участок может быть предоставлен в собственность гражданину в любое время до истечения пятилетнего срока действия договора безвозмездного пользования земельным участком в случае, если этим гражданином заключен кредитный договор с российским банком, предусматривающий предоставление целевых кредитных средств на строительство на таком земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства, а также передачу испрашиваемого земельного участка в залог российской кредитной организации после государственной регистрации права собственности гражданина на такой земельный участок.