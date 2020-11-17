Киев, , 13:39 — REGNUM Правительство Украины может ввести в стране жёсткий трёхнедельный карантин. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 17 ноября, выступая с трибуны Верховной рады.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются — все новости»

По его словам, власти Украины пойдут на жёсткие меры, если не сработает «карантин выходного дня» и введут жёсткий карантин минимум на три недели, как Франция, Германия, Италия и другие страны Европы.

«Отметку в 20 тысяч больных ежедневно мы можем пересечь уже через три недели. Если не принимать меры, то уже через месяц у нас закончатся койко-места… И тогда путь будет только один — жёсткий карантин до полного локдауна», — сказал он.

Шмыгаль добавил, что жёсткий карантин не будут вводить до тех пор, пока существуют какие-то альтернативы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин обвинил власти Украины в заработке на пандемии, добавив, что они могли бы организовать производство российской вакцины на своей территории.

Читайте ранее в этом сюжете: В Раде предложили Зеленскому отправить Медведчука за российской вакциной

Читайте развитие сюжета: На Украине у игроков баскетбольного клуба выявили SARS-CoV-2