Москва, , 13:36 — REGNUM Возможность присвоения российским миротворцам в Нагорном Карабахе статуса «участник боевых действий» не смог прокомментировать пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что не видел документов, которые бы учитывали присвоение статуса. Песков посоветовал обратиться за разъяснением в Министерство обороны. Данная тема не входит в круг вопросов администрации президента, пояснил представитель Кремля.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские миротворцы начали разминирование Лачинского коридора, который связывает Армению и Нагорный Карабах.

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