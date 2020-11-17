Москва, , 13:37 — REGNUM На саммите «большой двадцатки» (G20) ведущих стран мира выступит 21 ноября президент России Владимир Путин. Об этом 17 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Президент планирует, он будет в субботу принимать участие (в саммите «большой двадцатки»), выступление будет 21 (ноября)», — сказал он.

Также известно, что саммит G20 пройдет в период с 21 по 22 ноября в формате видеосвязи, и на нем будет проведено обсуждение таких тем, как восстановление экономического роста после кризиса, возникшего из-за пандемии коронавируса, инновации и др.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин 17 ноября запишет видеообращение к участникам международного научно-практического форума «Уроки Нюрнберга».