Подгорица, , 13:31 — REGNUM Глава черногорской партии «Албанского список» и глава муниципалитета Тузи Ник Джельошай заявил, что представители его партии не войдут в состав нового правительства назначенного премьер-министром Здравко Кривокапича.

Они приняли такое решение не только из-за состава правительства, но и из-за определенных кадровых решений. Он говорит, что не было искреннего призыва к меньшинствам войти в правительство.

«Здесь не было слишком много разговоров о функциях, самая важная концепция для нас — это правительство, программа. В отличие от других, мы сказали после выборов сесть и поговорить. Мы уважаем демократические процедуры, парламентскую демократию. Принцип в развитых демократиях заключается в том, что меньшинства являются частью правительства. И посмотрим, искреннее ли приглашение или формальное», — сказал он в утренней программе TVCG.

«Мы выслушали обе стороны, провели анализ и решили, что они не могут взять на себя ответственность за то, чтобы придерживаться такой концепции», — сказал политик.

Он также отметил, что принципы важнее, чем вход в правительство.