Москва, , 13:30 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла поправки в КоАП и Уголовный кодекс, касающиеся наказания за призывы к отчуждению территории РФ, санкции предусматривают лишение свободы на срок до шести лет, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

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Поправки принимаются в развитие новых положений Конституции РФ.

«Это конкретные действенные меры по защите суверенитета и территориальной целостности нашей страны, необходимые в условиях вызовов, с которыми сегодня сталкивается Россия», — отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Поправками в КоАП предусмотрена административная преюдиция. Если публичный призыв, направленный против территориальной целостности РФ, был озвучен впервые, то сначала будет наступать административная ответственность. Для граждан штраф составит от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Повышенные размеры штрафов предусмотрены за публичные призывы в интернете: для граждан они составят от 70 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Устанавливается, что уголовная ответственность наступает при повторном нарушении в виде призыва к отчуждению территорий РФ. Штраф предлагается повысить — он составит от 200 тыс. до 400 тыс. рублей (сейчас — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей). Сохраняется при этом и такая мера, как лишение свободы на срок до четырех лет.

При этом УК дополняется новой статьей о санкциях за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности, за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами. В качестве наказания предусмотрено лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

Закон в целом может быть принят на заседании 18 ноября.

Ранее Госдума приняла закон, согласно которому отчуждение территории РФ или призывы к этому являются экстремизмом.