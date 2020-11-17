Москва, , 13:23 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал никак комментировать информацию о поданном против него блогером Алексеем Навальным судебном иске.

«Мы никогда не комментируем судебные дела. Не буду этом комментировать даже и сейчас, когда это касается меня», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее сообщалось, что блогер подал иск о защите чести и достоинстве к Пескову из-за заявлений о сотрудничестве Навального с ЦРУ.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября Песков заявил, что Навальный, находясь на лечении в Германии, работал со специалистами ЦРУ.

Читайте также: Песков: с Навальным в Германии работало ЦРУ