Москва, , 13:21 — REGNUM Стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратили использовать оружие, люди в регионе больше не гибнут. Это главный итог перемирия между Арменией и Азербайджаном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 ноября журналистам.

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Представителя Кремля попросили оценить итоги первой недели мира в Карабахе. Он отметил, что такую оценку дадут военные эксперты.

«Но прежде всего нужно ориентироваться на то, что пушки молчат. Это главный итог. Люди не гибнут», — подчеркнул Песков, назвав такой результат самым ценным.

Он не стал комментировать заявление Госдепартамента США, который ожидает от России подробностей о роли Турции в этом конфликте. Это двусторонние отношеня Москвы и Анкары, разъяснения, если они нужны, будут предоставлены по линии дипломатических ведомств.