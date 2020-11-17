Ереван, , 13:18 — REGNUM Закончились бои в Карабахе, и пришло время для подведения итогов войны. Победа вооруженных сил Азербайджана заставила многих задуматься, в чем же причина победы? Причин много, но если рассматривать чисто военно-технический аспект, то невозможно не обратить внимание на явное военное превосходство армии Азербайджана. Одни ударные дроны чего стоят.

БПЛА Азербайджана Mod.gov.az

Армения потеряла огромное количество танков, а еще большее бросила на поле боя. Многие эксперты сейчас ставят вопрос об эффективности бронетехники в современном бою. Другими словами, не является ли бронетехника нашим прошлым?

Аналитики Института РУССТРАТ в своей публикации «Карабахский опыт войны танков» обращают внимание на выводы армянских военных аналитиков, которые обращают внимание на серьезную уязвимость танков, из-за которой армяне эту войну в Карабахе и проиграли. Мол, разведка в Ереване проморгала закупки противником ударных дронов и барражирующих боеприпасов, против которых танки оказались бессильны. А без них критично посыпалась и вся оборона.

Так ли это на самом деле? Неужели танки становятся прошлым? Эксперты Института РУССТРАТ считают, что доля истины в этом есть, но только если рассматривать бронетехнику саму по себе, без связи с другими родами войск.

Танки уязвимы и для артиллерии, и для ударных вертолетов, и для противотанковых ракет, и гранатометов. Большинство этих средств существует давно, что не мешает танкам оставаться одной из главных составляющих современных вооруженных сил во всем мире.

Аналитики Института РУССТРАТ видят проблему в ином. Дроны и прочие средства борьбы с танками очень эффективны до тех пор, пока армия противника не применяет комплекс мер, которые есть против любых этих «врагов танков».

«ВС Армении практически никак не применяли РЭБ, не вели авиаразведку мест базирования дронов и вообще никак не воздействовали по инфраструктуре их управления. Чем определили собственное поражение, так как полностью передали оперативную инициативу в бою противнику», — делают выводы аналитики Института РУССТРАТ.

Напомним, что Институт РУССТРАТ создан 29 апреля 2020 года. Основными задачами института является выработка стратегических подходов к внешней политике России, совместимых с ее геополитическими и экономическими интересами, в том числе посредством проведения научных и исследовательских разработок, содействия в формировании политических и экономических стратегий России на международной арене. Возглавляет Институт Елена Панина, депутат Госдумы РФ, доктор экономических наук, профессор.