Москва, , 13:10 — REGNUM Москва не согласна с попытками Соединённых Штатов распространить свою юрисдикцию на другие страны, заявил 17 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал принятие Сенатом США так называемого «акта Родченкова».

«Знаете, что в контексте не только именно этого документа, но и в целом мы крайне критически относимся к любым попыткам США распространить свою юрисдикцию на другие страны», — отметил Песков, добавив, что кроме обеспокоенности, «это ничего вызывать не может».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сенат США принял законопроект, позволяющий привлекать к уголовной ответственности за нарушение антидопинговых правил. Документ называют «актом Родченкова». Документ вступит в силу, если его в течение десяти дней подпишет президент США.

США согласно акту смогут преследовать любого человека, участвующего в предполагаемом допинговом сговоре на соревнованиях с американским присутствием. Североамериканские профессиональные лиги (НБА, НХЛ и т. д.) не попадут под действие закона, так как не следуют кодексу WADA.

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