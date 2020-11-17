Москва, , 13:28 — REGNUM Сотрудничество по борьбе с проникновением иностранных боевиков на территорию стран ОДКБ будет расширяться, за это выступили секретари советов безопасности государств Организации Договора о коллективной безопасности, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев 17 ноября по итогам встречи с коллегами по ОДКБ.

Он отметил, что для расширения такого сотрудничества выработаны дополнительные меры, которые позволят нарастить эффективность взаимодействия компетентных органов на антитеррористическом направлении.

На встрече, проходившей в режиме видеоконференции, представители стран ОДКБ обсудили вопросы, связанных с вызовами и угрозами безопасности для государств и мерами по их нейтрализации. Они определили дальнейшие шаги по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Кроме того, была подчеркнута необходимость реабилитации, реинтеграции и ресоциализации граждан, пострадавших от террористической идеологии.