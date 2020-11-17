Пенза, , 13:22 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 17 ноября отчитался о выполненных просьбах и наказах избирателей в ходе предвыборной кампании.

Руководителем субъекта федерации проведено 26 личных приемов, во время которых приняты 214 жителей области, зарегистрировано 186 поручений губернатора. Большинство, а именно 165 наказов, исполнены, еще шесть поручений выполнят до конца ноября, девять — до конца текущего года. Срок реализации оставшихся шести поручений в связи с необходимостью продлен до 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, исполнение наказов избирателей находится на особом контроле.

ИА REGNUM напоминает, в сентябре во время выборов на пост губернатора Пензенской области претендовали пять кандидатов. Как известно, победил Иван Белозерцев. 24 сентября он провел встречу с кандидатами на должность губернатора региона Анной Очкиной, Петром Чугаем, Олегом Шаляпиным и Александром Васильевым. Глава области поблагодарил участников встречи за возможность вместе обсудить проблемы, которые были высказаны каждому из кандидатов избирателями в ходе предвыборной кампании.

Читайте также: Глава Пензенской области провел встречу с кандидатами на пост губернатора