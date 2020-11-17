Исламабад, , 13:06 — REGNUM Пакистанская религиозная партия «Техрик-Э-Лабайк» призвала жителей Пакистана прекратить протесты против карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo.

Как сообщает Reuters, во вторник, 17 ноября, официальный представитель «Техрик-Э-Лабайк» Эжаз Ашрафи обратился к сторонникам партии с призывом прекратить столкновения с полицией, которые начались 16 ноября в столице Пакистана городе Исламабад в ходе очередной манифестации, направленной против карикатур на пророка, опубликованных во Франции.

«Мы должны отказаться от демонстраций после того, как правительство согласилось на официальном уровне бойкотировать французские товары», — заявил Ашрафи.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября десятки тысяч мусульман впервые вышли на улицы Бангладеш, Пакистана, Палестины и Ливана, чтобы выразить свой протест против политики президента Франции Эммануэля Макрона.

Манифестанты обвиняют президента Франции в поддержке распространения карикатур на пророка Мухаммеда под предлогом свободы слова и призывают мусульманские страны бойкотировать товары из Франции.