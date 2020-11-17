Москва, , 13:02 — REGNUM Госдума ратифицировала протокол между правительством РФ и правительством Аргентинской Республики о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Протокол подготовлен в связи с тенденцией к расширению сотрудничества России и Аргентины в области космической деятельности посредством запланированных к реализации совместных проектов, относящихся, в частности, к установке на территории Аргентинской Республики наземных станций ГЛОНАСС, оптико-электронного комплекса для предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, а также осуществления пусковых услуг и совместного создания космической техники, отмечают в правительстве.

Протоколом предусмотрены необходимые в практическом отношении принципы и нормы, требуемые для развития российско-аргентинского сотрудничества в области исследования и использования космического пространства и практического применения космических систем и технологий в мирных целях, отмечается в сопроводительных материалах.