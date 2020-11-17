Степанакерт, , 13:01 — REGNUM Информация о якобы совершённой атаке в Нагорном Карабахе со стороны военных ВС Азербайджана, которая появилась в социальных сетях, не соответствует действительности. Об этом 17 ноября говорится в сообщении Армии обороны Нагорного Карабаха.

«Распространённая в социальных сетях информация о том, что якобы азербайджанские силы предприняли атаку на высоту Урьян и в окружении оказались 200 военнослужащих Армии обороны на участке Гушчуллар является абсолютной дезинформацией», — отмечено в сообщении.

Также подчёркивается, что «режим прекращения огня продолжает сохраняться».

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

В ведомстве призвали следить лишь за официальной информацией.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 ноября, официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о том, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения.

Он подчеркнул, что выставление наблюдательных постов российских миротворческих сил в районах проведения миротворческой миссии завершено, мониторинг обстановки ведётся круглосуточно.

Читайте также: В Минобороны РФ заявили о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

Напомним, 9 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Этим же документом предусмотрено присутствие российских миротворцев в зоне конфликта. Командный пункт миротворческой миссии развёрнут в городе Степанакерте.

Читайте ранее в этом сюжете: Стороны конфликта в Нагорном Карабахе провели обмен телами погибших