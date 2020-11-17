Москва, , 13:02 — REGNUM Видеообращение к участникам международного научно-практического форума «Уроки Нюрнберга» запишет 17 ноября президент России Владимир Путин. Об этом 17 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня Путин запишет видеообращение к участникам международного научно-практического форума «Уроки Нюрнберга», — сказал он.

Также пресс-секретарь указал, что данный форум является «чрезвычайно важным мероприятием» и что в нем будут принимать участие, как российские, так и зарубежные эксперты.

«Тема крайне важная — это историческая память, историческая правда», — подчеркнул Песков.

Также он напомнил, что 20 ноября текущего года исполнится 75 лет со дня начала Нюрнбергского процесса.

«Забывать это нельзя, это нужно помнить. Именно поэтому Путин посчитал необходимым обратиться к участникам этого форума», — заявил пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее данные о местах захоронения мирных советских гражданах, замученных оккупантами в годы Великой Отечественной войны в Крыму, рассекретило Управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю.