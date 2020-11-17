Брюссель, , 14:53 — REGNUM 17 ноября 2020 года информационный портал Eureporter сообщает о том, что Европейская комиссия одобрила инвестиционный пакет на сумму более €280 млн из бюджета ЕС для более чем 120 новых проектов программы LIFE. Общий объем инвестиций ЕС в проекты по защите окружающей среды, природы и климата, таким образом, достигнет около €590 млн. Эта сумма на 37% больше, чем в прошлом году. Проекты направлены на достижение целей Европейского зеленого курса и поддерживают две инициативы ЕС — Стратегию по сохранению биоразнообразия и План действий по экономике замкнутого цикла, что должно способствовать экологическому восстановлению после пандемии коронавируса и помочь Европе стать климатически нейтральной частью света к 2050 году.

Исполнительный вице-президент Европейского зеленого курса Франс Тиммерманс сказал:

«Европейский зеленый курс — это наша дорожная карта на пути к зеленой, открытой для всех и устойчивой Европе. Проекты LIFE воплощают эти ценности, поскольку они объединяют государства-члены для защиты нашей окружающей среды, восстановления природы и поддержки биоразнообразия. Я с нетерпением жду результатов этих новых проектов».

Комиссар по океанам и рыболовству Виргиниюс Синкявичюс добавил:

«Проекты LIFE действительно могут существенно изменить ситуацию на местах. Они предлагают решения некоторых из самых серьезных проблем нашего времени, таких как изменение климата, ущерб природе и нерациональное использование ресурсов. При быстром и масштабном внедрении по всему ЕС они могут помочь Союзу в достижении высоких целей зеленого курса и внесут свой вклад в создание более зеленой и устойчивой Европы для всех нас, а также для будущих поколений».

Многие из новых проектов LIFE — это международные проекты с одновременным участием нескольких стран. Приблизительно €220 млн выделяется на широкий спектр проектов в области охраны окружающей среды и эффективности использования ресурсов, по сохранению природы и биоразнообразия, а также регулированию природопользования и экологической информации, и более €60 млн выделяются на поддержку проектов по смягчению последствий изменения климата, адаптации и управлению, а также информационных проектов.

Напомним, что программа LIFE — это инструмент финансирования ЕС для мероприятий по охране окружающей среды и климата, созданный в 1992 году. Бюджет программы на текущий период финансирования 2014−2020 годов составляет €3,4 млрд.

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