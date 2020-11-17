Киев, , 12:57 — REGNUM В правительстве Украины прямо сейчас не видят необходимости разворачивать мобильные госпитали.

Об этом сегодня, 17 ноября, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, выступая в Верховной раде.

Шмыгаль отметил, что если в начале пандемии на Украине были готовы для приема больных 12,5 тысячи коек, то в настоящий момент — 54 тысячи.

«И каждую неделю правительство добавляет от 2 до 4 тысяч новых мест в больницах», — добавил он.

«Соответственно, пока мы не видим необходимости разворачивать мобильные госпитали, однако такая подготовка ведется», — отметил украинский премьер-министр.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре глава минздрава Украины Максима Степанов заявляет, что полевые госпитали в стране начнут работать, когда ориентировочное ежедневное количество больных коронавирусом будет составлять от 11 до 15 тысяч. За последние дни Украина вышла на прирост около 12 тыс. новых случаев в сутки.