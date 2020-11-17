Москва, , 12:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин не использует социальные сети, поэтому любая «закавыченная информация», которая в них приписывается глава государстве не является достоверной. Об этом 17 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя недавно появившуюся в соцсетях публикацию, в которой Путин якобы утверждал то, что «немцы слепо пойдут за Меркель, так же, как они шли за Гитлером в 39-м году».

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что эта публикация «является абсолютной чушью».

«Не верьте этим публикациям, — призвал Песков. — Путина в социальных сетях нет, он не использует социальные сети».

Он пояснил, что любая информация, которую модно почитать на этот счёт, тем более, закавыченная, «скорее всего, является фейком». С большей долей это относится к незакавыченной информации, на которую, по словам Пескова, вообще не стоит обращать внимания.

«Верьте нашим сообщениям, мы всегда готовы ответить на ваши обращения и подтвердить достоверность той или иной публикации», — заключил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина заявлял, что у главы государства нет смартфона. Также российский лидер не смотрит телевизор, потому что у него не хватает на это времени.