Вашингтон, , 12:52 — REGNUM Сохранение нормальных отношений с Турцией носит крайне важный характер для США, поэтому Вашингтон ни в коем случае не должен наказать Анкару за ее прежние просчеты, заявили Омер Ташпинар и Майкл О'Хэнлон в статье, вышедшей 16 ноября в The National Interest.

По их словам, отношения с Анкарой для Белого дома по важности сравнимы с вызовами, которые представляют собой Россия, Китай, Северная Корея и Иран.

«Турция может сыграть решающую роль в том, чтобы помочь США справиться с первой и последней из этих угроз — или, если всё не сделать правильно, — не справиться. Важность этой ключевой мусульманской страны, находящийся между Европой и Ближним Востоком намного больше, чем принято думать», — подчеркнули они.

В сложившейся ситуации у новой администрации может возникнуть соблазн наказать Турцию за ее многочисленные проступки, в том числе за жесткую военную расправу против сирийских курдов, а также покупку российских систем противоракетной обороны. Такие шаги были бы ошибкой для Вашингтона.