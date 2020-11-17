Париж, , 12:56 — REGNUM Бывший президент США от Демократической партии Барак Обама дал интервью французскому телеканалу France 2, в котором выразил свое отношение к результатам выборов президента США, состоявшихся 3 ноября 2020 года.

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Обама дал интервью французским журналистам в связи с недавним выходом первого тома своих мемуаров «Земля обетованная». В ходе беседы бывший президент заявил, что, по его мнению, «победа Джо Байдена», кандидата от Демократической партии, — это «возможность начать все сначала».

«Как я написал в своих мемуарах, страна действительно поляризована. Это было и до Дональда Трампа, но процесс, несомненно, лишь ускорился во время его президентства», — заявил Обама.

Напомним, 16 ноября президент Франции Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце госсекретаря США Майка Помпео. Как сообщили местные газеты, речь идёт о визите вежливости.

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