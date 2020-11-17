Москва, , 13:04 — REGNUM Президент России Владимир Путин не пользуется социальными сетями. Все приписываемые ему сообщения из них являются ложными, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 17 ноября журналистам.

«Путина в социальных сетях нет, он не использует социальные сети», — подчеркнул Песков.

Он призвал журналистов из европейских столиц не обращать внимания на сообщения, которые якобы исходят от российского лидера. Верить нужно пресс-службе Кремля, там всегда готовы ответить на обращения и подтвердить достоверность той или иной публикации.

Песков прокомментировал приписываемое Путину сообщение о том, что граждане Германии слепо пойдут за Ангелой Меркель, как пошли за Адольфом Гитлером в 1939 году. Это «абсолютная чушь», сказал он.